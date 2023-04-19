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Купить недвижимость в Турецкий сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Турец, Беларусь
Дом
Турец, Беларусь
43 м²
€ 5,467
Продается дом в центре  агрогородка Турец в 6 км от Мирского Замка! Отличное транспортн…

Параметры недвижимости в Турецкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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