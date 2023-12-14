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Жильё в Тумиловичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью, с гаражом, с садом в Тумиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Тумиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 110 м²
Уникальный деревянный дом в самом экологическом месте Беларуси !  - Общая площадь дома - 69 …
€5,095
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Параметры недвижимости в Тумиловичский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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