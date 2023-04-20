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Купить коттедж в Туловский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Тулово, Беларусь
Коттедж
Тулово, Беларусь
164 м²
€ 77,613
Продается капитальный, кирпичный жилой дом для большой семьи в Тулово. В 2-х уровнях. Все эт…

Параметры недвижимости в Туловский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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