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Квартиры в Третьяковский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ёдки, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ёдки, Беларусь
4 Количество комнат 171 м² 2/2 Этаж
€ 31,541
Продается второй этаж(полдома) двухэтажного кирпичного дома в аг. Ёдки. Дом расположен в 10 …

Параметры недвижимости в Третьяковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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