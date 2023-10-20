ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Беларусь
Толочинский сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Толочинский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты с лифтом, новое здание
Минск, Беларусь
3
57 м²
7/25
Города Бангкок и Мумбаи – крупные азиатские мегаполисы. Их отличительная черта – обилие небо…
€59,721
Рекомендовать
Квартира 1 комната с домофоном
Брест, Беларусь
1
42 м²
1/11
1-комнатная квартира, г. Брест, ул. Лейтенанта Рябцева, 2023 г.п., 2 / 11 панель, 44,9 / 42,…
€37,596
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
1
35 м²
3/9
Продается однокомнатная квартира в 5 минутах ходьбы от станции метро «Восток». Квартира в хо…
€51,009
Рекомендовать
Дом с мебелью, с гаражом, с садом
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
239 м²
й Продаётся современный 2-х этажный дом со всей мебелью и техникой! Расположен всего в 3 км …
€259,769
Рекомендовать
Квартира 1 комната со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Брест, Беларусь
1
37 м²
3/17
Предлагаем купить 1-комнатную квартиру с евроремонтом в современном доме, на ул. Морозова. Р…
€46,286
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с домофоном
Малорита, Беларусь
4
80 м²
1/4
4-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Советская, 1990 г.п., 1 / 4 панель, 84,1 / 80,4 / 54,…
€31,172
Рекомендовать
Дом 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с c ремонтом
Путчинский сельский Совет, Беларусь
4
139 м²
2
Продается дом в с/т «Милаши». 1. Дом 2019 года постройки по каркасной системе строительст…
€91,628
Рекомендовать
Дом с подвалом
Остромичский сельский Совет, Беларусь
120 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1958 г.п. 1 этаж, подвальный этаж. Общ.СНБ - 132,8 кв.м, общ.- …
€17,948
Рекомендовать
Дом
Брест, Беларусь
121 м²
Коробка жилого дома в г.Бресте. 2014 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 173,4 кв.м, общ.- 120,76 кв.м, ж…
€56,677
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, новое здание
Минск, Беларусь
3
56 м²
13/25
%%% СКИДКА ДО 130 ев с кв.м.! %%%! Узнайте свою персональную скидку!!! Специальные условия н…
€62,911
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с домофоном
Пружаны, Беларусь
3
60 м²
3/5
3-комнатная квартира, г. Пружаны, ул. Строительная, 1982 г.п., 3 / 5 кирпич, 62,8 / 60,1 / 3…
€29,189
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с домофоном, в центре города
Брест, Беларусь
2
40 м²
3/5
2-комнатная квартира, г. Брест, пр-т Машерова, 1961 г.п., 3 / 5 кирпич, 40,9 / 40,2 / 27,9 /…
€33,534
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Толочинский сельский Совет, Беларусь
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL