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Квартиры в Тевельский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Стригово, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Стригово, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 1/2
Квартира в блокированном жилом доме в Кобринском р-не. 1993 г.п. 1 этаж, цокольный этаж. Общ…
€12,237

Параметры недвижимости в Тевельский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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