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Купить недвижимость в Тевельский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Тевельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тевельский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 3,462
Предлагается к продаже добротный и уютный деревянный дом в д.Залесье. Дом 1947 года постройк…
Домв Тевельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тевельский сельский Совет, Беларусь
169 м²
€ 123,006
ЛОТ 3560. Агроусадьба расположена в бывшем родовом поместье одного из древнейших дворянских …

Параметры недвижимости в Тевельский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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