Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Тереховский сельский Совет
  5. Коттеджи

Коттеджи в Тереховский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты с домофоном в Брест, Беларусь
Квартира 3 комнаты с домофоном
Брест, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Этаж 4/10
3-комнатная квартира, г. Брест, ул. Махновича, 2016 г.п., 4 / 10 панель, 79,9 / 76,7 / 47,3 …
€86,807
Квартира 1 комната с домофоном в Малорита, Беларусь
Квартира 1 комната с домофоном
Малорита, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 2/5
1-комнатная квартира, г. Малорита, ул. Несенюка, 1984 г.п., 2 / 5 кирпич, 38,0 / 21,3 / 7,5,…
€17,503
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с центральным отоплением в Гродно, Беларусь
Квартира 4 комнаты с балконом, с мебелью, с центральным отоплением
Гродно, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
Этаж 1/5
В продаже уютная 4-комнатная квартира по адресу Центральная 4, микрорайон Южный. Квартира ра…
€53,782
Квартира 2 комнаты с домофоном в Каменец, Беларусь
Квартира 2 комнаты с домофоном
Каменец, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Этаж 2/2
2-комнатная квартира, г. Каменец, ул. 40 лет БССР, 1960 г.п., 2 / 2 кирпич, 41,2 / 41,2 / 29…
€11,323
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 85 м²
Этаж 5/9
Продается 3-комнатная квартира по адресу: г. Минск, пр-т Дзержинского, д. 78. Квартира для л…
€127,379
Квартира 4 комнаты с домофоном, с мебелью в Жодино, Беларусь
Квартира 4 комнаты с домофоном, с мебелью
Жодино, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 87 м²
Этаж 4/9
Четырёхкомнатная квартира полностью готовая для проживания! Адрес: г. Жодино, пр-т Ленина, д…
€59,444
Дом в Радваничский сельский Совет, Беларусь
Дом
Радваничский сельский Совет, Беларусь
Площадь 134 м²
Жилой дом в Брестском р-не. 2016 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 134,4 кв.м, общ.- 134,4 кв.м, жил.- …
€99,073
Квартира 3 комнаты в Могилёв, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Могилёв, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 12/19
€70,633
Квартира 2 комнаты в Иваново, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Иваново, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Этаж 2/4
2-комнатная квартира, г. Иваново, ул. 50 лет Октября, 1986 г.п., 2 / 4 панель, 52,7 / 51,8 /…
€18,871
Дом в Минский район, Беларусь
Дом
Минский район, Беларусь
Площадь 42 м²
Продается уютный дом  2015 г.п. в г. Заславль.  Дом из бруса, обшит сайдингом. Материал крыш…
€46,234
Квартира 2 комнаты в Слоним, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Слоним, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 4/5
Продается 2-х комнатная квартира по улице Брестская. Квартира не угловая, с аккуратным ремон…
€21,230
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь в Витебск, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с домофоном, с металлическая дверь
Витебск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 48 м²
Этаж 4/5
Продаётся двухкомнатная квартира вначале ул. Лазо. Расположена на 4-ом этаже 5-ти этажного п…
€27,835

Параметры недвижимости в Тереховский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти