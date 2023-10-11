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Жильё в Тереховский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Тереховка, Беларусь
Дом
Тереховка, Беларусь
Площадь 104 м²
Продаётся одноквартирный жилой дом, в а.г. Терюховка. Дом большой площадью с подведёнными ко…
€7,544

Параметры недвижимости в Тереховский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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