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Купить коттедж в Тельминский сельский Совет, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттеджв Тельмы 1, Беларусь
Коттедж
Тельмы 1, Беларусь
319 м²
€ 162,111
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Коттеджв Тельминский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Тельминский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 89,161
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…

Параметры недвижимости в Тельминский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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