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Купить квартиру в Тельминский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Тельмы 2, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Тельмы 2, Беларусь
3 Количество комнат 93 м² 2/2 Этаж
€ 65,745
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…

Параметры недвижимости в Тельминский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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