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Купить недвижимость в Тарновский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Тарновский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тарновский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 7,745
Продается деревянный дом в деревне Люборы Лидского района рядом с Дитвой. До реки от дома бу…

Параметры недвижимости в Тарновский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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