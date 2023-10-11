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Квартиры в Томашовский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Томашовка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Томашовка, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 1/1
Квартира в блокированном жилом доме в Брестском р-не. 1963 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 99,3 кв.м,…
€14,617

Параметры недвижимости в Томашовский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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