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Купить недвижимость в Томашовский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Приборово, Беларусь
Дом
Приборово, Беларусь
46 м²
€ 3,645
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Предлага…
Домв Приборово, Беларусь
Дом
Приборово, Беларусь
63 м²
€ 18,214
ЛОТ 5399 . В продаже жилой дом в Томашовском сельсовете. Дом из газосиликатных блоков возвед…

Параметры недвижимости в Томашовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
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