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Жильё в Тальский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Тальский сельский Совет, Беларусь
Дом
Тальский сельский Совет, Беларусь
Площадь 79 м²
❤️Деревянный, обложенный кирпичом дом прекрасно подойдет как для круглогодичного проживания,…
€10,890
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Параметры недвижимости в Тальский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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