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Купить квартиру в Толочинский район, Беларусь

Кохановский сельский Совет
1
Толочин
1
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Толочин, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Толочин, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 2/2 Этаж
€ 16,023
Квартира 3 комнатыв Кохановский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кохановский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 3/5 Этаж
€ 11,380

Параметры недвижимости в Толочинский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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