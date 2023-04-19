Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Витебская область
  4. Сенненский район
  5. Дома

Купить дом в Сенненский район, Беларусь

Студёнковский сельский Совет
1
Ходцевский сельский Совет
1
2 объекта найдено
Домв Студёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Студёнковский сельский Совет, Беларусь
€ 35,535
Это место - перезагрузка для вашей головы и кладезь новых эмоций и открытий. Это то место, г…
Домв Ходцевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ходцевский сельский Совет, Беларусь
121 м²
€ 53,758
Продается незавершенное законсервированное капитальное строение на первой береговой линии в …

Параметры недвижимости в Сенненский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти