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Купить дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 15,490
Готовый дом в садовом товариществе Остров! Адрес: СТ Остров         &nbs…
Домв Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
230 м²
€ 72,892
Продаётся современный 3-уровневый жилой дом. Общая площадь по СНБ 290 кв.м. Крыша металлочер…

Параметры недвижимости в Свислочский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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