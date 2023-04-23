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Дома в Свислочский район, Беларусь

Добровольский сельский Совет
1
1 объект найдено
Дом в Доброволя, Беларусь
Дом
Доброволя, Беларусь
45 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Жилой дом готов к проживанию. Из бруса, утеплен. Фасад отделан сайдингом. Три комнаты. Площа…

Параметры недвижимости в Свислочский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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