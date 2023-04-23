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Жильё в Свислочский район, Беларусь

Добровольский сельский Совет
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Свислочь
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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Свислочь, Беларусь
Квартира 2 спальни
Свислочь, Беларусь
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м² 1/3 Этаж
€ 22,530
Продажа: 3-х комнатная уютная квартира в центре г. Свислочь - расположена на 1-м этаже 3-…
Дом в Доброволя, Беларусь
Дом
Доброволя, Беларусь
45 м² Количество этажей 1
Цена по запросу
Жилой дом готов к проживанию. Из бруса, утеплен. Фасад отделан сайдингом. Три комнаты. Площа…

Параметры недвижимости в Свислочский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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