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Купить дом в Свирский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Свирь, Беларусь
Дом
Свирь, Беларусь
335 м²
€ 384,452
Продается уникальная Усадьба!  Мядельский район, г.п.Свирь,ул.Набережная.   Национ…

Параметры недвижимости в Свирский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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