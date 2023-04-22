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Дома в Светлогорск, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Светлогорск, Беларусь
Дом
Светлогорск, Беларусь
193 м²
€ 37,850
Возможен обмен на 1-2 комн.  квартиру с доплатой, в Светлогорске, или на участок в Минс…
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