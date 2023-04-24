Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гомельская область
  4. Светлогорский район
  5. Дома

Дома в Светлогорский район, Беларусь

Светлогорск
1
Чирковичский сельский Совет
1
2 объекта найдено
Дом в Светлогорск, Беларусь
Дом
Светлогорск, Беларусь
193 м²
€ 37,850
Возможен обмен на 1-2 комн.  квартиру с доплатой, в Светлогорске, или на участок в Минс…
Дом в Чирковичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Чирковичский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 22,530
  Важно! Возможно приобретение в кредит по партнерской программе с ОАО "АСБ Белару…

Параметры недвижимости в Светлогорский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти