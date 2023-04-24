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Квартиры в Светлогорский район, Беларусь

Светлогорск
7
Сосновоборский сельский Совет
1
Квартира В архив
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Сосновоборский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Сосновоборский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 2/2 Этаж
€ 4,506
Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 2/12 Этаж
€ 12,617
Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 1/5 Этаж
€ 14,419
Предлагаем к продаже двухкомнатную квартиру, расположенную по проезду Вереснёвскому, 3 в гор…
Квартира 3 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 9/9 Этаж
€ 18,024
Предлагаем к продаже трёхкомнатную квартиру, расположенную в м-не Молодёжный, 3 в городе Све…
Квартира 3 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Беларусь
3 Количество комнат 103 м² 5/6 Этаж
€ 40,553
Квартира 3 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Светлогорск, Беларусь
3 Количество комнат 66 м² 7/9 Этаж
Цена по запросу
Предлагаем к продаже трехкомнатную квартиру, расположенную по улице Калинина, 13 (ранее &nda…
Квартира 2 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Светлогорск, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/5 Этаж
€ 12,166
Квартира 4 комнаты в Светлогорск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Светлогорск, Беларусь
4 Количество комнат 59 м² 5/5 Этаж
€ 14,419
Продаётся 4-комнатная квартира, г.Светлогорск м-н Молодежный 12 Рядом с домом большое количе…

Параметры недвижимости в Светлогорский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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