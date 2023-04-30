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Жильё в Сватковский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Сватки, Беларусь
Дом
Сватки, Беларусь
73 м²
€ 22,467
Продается дом  в Мядельском районе аг. Сватки 1988 года постройки. Дом построен из кера…
Дом в Сватки, Беларусь
Дом
Сватки, Беларусь
67 м²
€ 12,851
Продам дом в живописном месте, находится в зоне Национального парка Нарочанский, в экологиче…
Дом в Сватковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сватковский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 24,264
Продаётся прекрасный загородный дом(усадьба) в д.Мацки(Нарочанский край) в уникальном по кра…
Дом в Сватковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сватковский сельский Совет, Беларусь
€ 98,854
Продается новый, двухэтажный, экологочески чистый бревенчатый дом. Дом находится в живописно…

Параметры недвижимости в Сватковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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