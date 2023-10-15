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Коттеджи в Швабский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом в Швабский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с мебелью, с гаражом, с садом
Швабский сельский Совет, Беларусь
Площадь 180 м²
Продается современный, уютный, готовый к заселению дом с земельным участком в минидеревне По…
€156,956

Параметры недвижимости в Швабский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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