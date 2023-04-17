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Купить недвижимость в Швабский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Домв Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 9,923
Дом с прекрасным плодоносящим садом в д.Кроква Адрес: д. Кроква, пер. Озерный ⭕️ О Вашем буд…
Домв Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 10,014
Продается бревенчатый дом в деревне (готовность 100 процентов, дом свободен и готов для прож…
Домв Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
71 м²
€ 19,118
Продается  участок 25 соток с законсервированным строением 82% готовности. Газ и свет н…
Домв Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 40,967
Продается любимое место в Логойском районе, д.Олешники ,участок находится на краю улицы, ряд…
Домв Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 19,937
Продается участок 25 соток с домом в д. Молоди. Дом деревянный, обложен кирпичом, …
Домв Швабский сельский Совет, Беларусь
Дом
Швабский сельский Совет, Беларусь
€ 18,116
Продается участок с недостроенным каркасно-засыпным домом Площадь дома 8х9 м с мансардным эт…

Параметры недвижимости в Швабский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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