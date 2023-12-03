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Жильё в Сухаревский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом 6 комнат в Сухаревский сельский Совет, Беларусь
Дом 6 комнат
Сухаревский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 6
Площадь 110 м²
Этаж 1/1
В поисках тишины и спокойствия? Желаете постоянно проживать, либо временно отдыхать на свеж…
€15,064
в месяц
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Агентство
Альфа-Хоум
Языки общения: English, Русский
Дом 1 комната в Сухаревский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Сухаревский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 68 м²
Этаж 1/1
Продается дом и участок 13 соток, аг. Сухари, Могилевская обл., Могилевский р-н, Сухарев…
€5,502
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Альфа-Хоум
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в Сухаревский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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