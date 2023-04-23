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Дома в Сухопольский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Сухопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сухопольский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 5,407
Лот 6720. В продаже дом в Пружанском районе в деревне не территории Беловежской пущи. В доме…

Параметры недвижимости в Сухопольский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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