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Купить дом в Субботникский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Субботники, Беларусь
Дом
Субботники, Беларусь
92 м²
€ 27,335
Продается жилой дом со всеми удобствами в агрогородке Субботники Ивьевского района Гродненск…

Параметры недвижимости в Субботникский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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