Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Гродненская область
  4. Волковысский район
  5. Субочский сельский Совет
  6. Дома

Купить дом с бассейном в Субочский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Субочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Субочский сельский Совет, Беларусь
131 м²
€ 44,853
Красивый дом в тихом ,спокойном месте. Асфальтированная подъезд к дому. Рядом город. В доме …

Параметры недвижимости в Субочский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти