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Купить квартиру в Субочский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Субочи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Субочи, Беларусь
2 Количество комнат 44 м² 2/2 Этаж
€ 7,323
Продается двухкомнатная квартира со всеми удобствами рядом с Волковыском в аг.Субочи. Кварти…

Параметры недвижимости в Субочский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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