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Жильё в Студёнковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Студёнковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Студёнковский сельский Совет, Беларусь
€ 35,234

Параметры недвижимости в Студёнковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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