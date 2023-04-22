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Минская область
Столбцовский район
Столбцы
Дома
Дома в Столбцы, Беларусь
Дом
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10 объектов найдено
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Дом
Столбцы, Беларусь
84 м²
€ 31,541
Удобное месторасположение: тихое место в черте города. Дом готов для круглогодичного прожива…
Дом
Столбцы, Беларусь
94 м²
€ 45,059
Дом находится в городе Столбцы (микрорайон Акинчицы) в 63 км от Минска по Брестской трассе. …
Дом
Столбцы, Беларусь
68 м²
€ 35,957
Продается добротный дом в г. Столбцы. Минская область, 64 км от МКАД. Дом расположен …
Дом
Столбцы, Беларусь
133 м²
€ 62,993
В продаже просторный и светлый дом для большой семьи 133,2 м2 по СНБ! На участке расп…
Дом
Столбцы, Беларусь
143 м²
€ 80,926
Продаётся отличный дом со всеми удобствами и гаражом на две машины. В доме центральное газос…
Коттедж
Столбцы, Беларусь
173 м²
€ 53,891
Отличный коттедж, который строился для сына с соблюдением всех технологий и сроков из высоко…
Дом
Столбцы, Беларусь
311 м²
€ 24,783
Продается дом в г.Столбцы по ул Социалистическая. Рядом вокзал и объекты инфраструктуры. Дом…
Дом
Столбцы, Беларусь
130 м²
€ 76,601
Продается жилой дом в коттеджной застройке 2007 г.п. Дом двухуровневый, на первом этаже нахо…
Дом
Столбцы, Беларусь
54 м²
€ 17,573
Дом в хорошем состоянии, все коммуникации центральные, отопление паровое на газу
Дом
Столбцы, Беларусь
113 м²
€ 29,739
Продается уютный жилой дом в центре города Столбцы Дом бревенчатый, пристройка из кирпича (к…
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