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Купить недвижимость с бассейном в Столбцовский район, Беларусь

Рубежевичский сельский Совет
18
Столбцы
13
Литвенский сельский Совет
9
Миколаевщинский сельский Совет
6
Заямновский сельский Совет
4
Шашковский сельский Совет
3
Вишневецкий сельский Совет
2
Деревнянский сельский Совет
1
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1 объект найдено
Домв Шашковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Шашковский сельский Совет, Беларусь
152 м²
€ 107,173
В 68 километрах от МКАД, 15 км от М1 (пересечение дорог М1 - Столбцы – Ивенец) продает…

Параметры недвижимости в Столбцовский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
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