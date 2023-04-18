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Купить дом в Старые Дороги, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Старые Дороги, Беларусь
Дом
Старые Дороги, Беларусь
57 м²
€ 9,104
Продаётся 1-этажный дом в г. Старые Дороги, 140 км от МКАД в Слуцком направлении. …
Домв Старые Дороги, Беларусь
Дом
Старые Дороги, Беларусь
72 м²
€ 10,014
Продается трехкомнатная квартира в блокированном доме на 2 хозяина. В доме сделана реконстру…
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