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Купить квартиру в Старые Дороги, Беларусь

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Старые Дороги, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Старые Дороги, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 16,387
Продажа 2-х комнатной квартиры.   Общая площадь квартиры составляет 45.6 м2, жилая &nda…
Квартира 4 комнатыв Старые Дороги, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Старые Дороги, Беларусь
4 Количество комнат 85 м² 1/2 Этаж
€ 15,021
Продается 4-комнатная квартира. Общая площадь 84.9 кв.м, жилая 50.2,кухня 9.4. Комнаты разде…
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