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Коттеджи в Старобинский сельский Совет, Беларусь

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4 объекта найдено
Коттедж с гаражом, с садом, с ландшафтным дизайном в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с садом, с ландшафтным дизайном
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 192 м²
Представляем Вашему вниманию премиальный коттедж со всеми удобствами, окруженный природой. Р…
€175,031
Коттедж новое здание в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж новое здание
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 229 м²
❤️Продажа современного дома на стадии строительства в 12-ти километрах от Солигорска! Адрес:…
€81,988
Коттедж с гаражом, с баней в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
❤️Представляем Вашему вниманию премиальный коттедж со всеми удобствами для комфортной жизни …
€221,091
Коттедж с гаражом, с баней в Старобинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж с гаражом, с баней
Старобинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 261 м²
Выгодное вложение - купить коттедж. Адрес: д. Тычины, ул. Луговая. ❤️Представляем Вашему вни…
€230,304

Параметры недвижимости в Старобинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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