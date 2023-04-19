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Купить дом в Старобин, Беларусь

3 объекта найдено
Коттеджв Старобин, Беларусь
Коттедж
Старобин, Беларусь
200 м²
€ 86,559
Одноуровневый дом в 11-ти минутах от Солигорска Адрес: Старобин, ул. Энергетиков   ❤️ О…
Домв Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
81 м²
€ 36,446
Дом в прекрасном состоянии после ремонта. Все окна стеклопакет. Свежие обои, гладь на потолк…
Домв Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
81 м²
€ 36,446
Дом в прекрасном состоянии после ремонта. Все окна стеклопакет. Свежие обои, гладь на потолк…
Realting.com
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