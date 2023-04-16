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Купить дом с бассейном в Станьковский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 16,213
Дом с баней в д. Рябцевщина с возможностью круглогодичного проживания в 45 км от МКАД (Брест…

Параметры недвижимости в Станьковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
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