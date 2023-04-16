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Купить дом в Станьковский сельский Совет, Беларусь

18 объектов найдено
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
102 м²
€ 22,337
Продается ухоженный дом в д. Колодники. Минская обл., Дзержинский р-н, 42 км от МКАД. &…
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 94,573
Всего в 40 км от Минска в тихом живописном месте расположено СТ УССА, скорее поселок коттедж…
Коттеджв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 71,065
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 41,432
Лучшее предложение в локации! В 20 минутах езды от Минска продается уютная дача! Давайте мы …
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
79 м²
€ 72,056
Двухуровневый коттедж в живописном и тихом месте! Дом 2018 года постройки каркасной конструк…
Коттеджв Станьково, Беларусь
Коттедж
Станьково, Беларусь
250 м²
€ 162,126
Атмосферный коттедж  находится в Живописном месте – в центре д. Станьково, которы…
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 95,384
Продается дача с участком в СТ Нива-1992! 30 км от МКАД! В 25 минутах от метро « …
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
21 м²
€ 18,915
Продается дача в СТ «БЕРЕЖА». Дзержинский р-н, 33 км от МКАД по Слуцкому на…
Коттеджв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
200 м²
€ 40,531
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 17,834
Добротный 2-х этажный дом, построенный в 2022 году, в тихой и уединённой части товарище…
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
147 м²
€ 72,506
Продается красивый, бревенчатый дом , обшитый сайдингом, 147кв м , с мансардным этажом на уч…
Домв Станьково, Беларусь
Дом
Станьково, Беларусь
67 м²
€ 38,730
Продаётся кирпичный дом в живописном месте – деревне Станьково, ул. Негорельская (Дзер…
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
31 м²
€ 9,818
Продается замечательный участок с капитальным строением в СТ «Подбережье», Дзерж…
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 9,818
Деревенский домик в тихом живописном месте!  44км от МКАД в Брестском направлении, 6 км…
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 11,709
Цена снижена! Двухэтажная дача находится в живописном месте, рядом с лесом, недалеко есть оз…
Домв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Станьковский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 16,213
Дом с баней в д. Рябцевщина с возможностью круглогодичного проживания в 45 км от МКАД (Брест…
Домв Станьково, Беларусь
Дом
Станьково, Беларусь
111 м²
€ 30,534
Продаётся недостроенный дом в д. Станьково, ул. Дружная (Дзержинский район, Станьковский с/с…
Домв Станьково, Беларусь
Дом
Станьково, Беларусь
250 м²
€ 24,319
Продаётся дом, д. Станьково, ул. Садовая. Продаётся отличный земельный участок с капитальным…

Параметры недвижимости в Станьковский сельский Совет, Беларусь

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