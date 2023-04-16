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Купить коттедж в Станьковский сельский Совет, Беларусь

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3 объекта найдено
Коттеджв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 71,065
Коттеджв Станьково, Беларусь
Коттедж
Станьково, Беларусь
250 м²
€ 162,126
Атмосферный коттедж  находится в Живописном месте – в центре д. Станьково, которы…
Коттеджв Станьковский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Станьковский сельский Совет, Беларусь
200 м²
€ 40,531

Параметры недвижимости в Станьковский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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