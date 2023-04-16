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Купить квартиру в Станьковский сельский Совет, Беларусь

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат 65 м² 1/2 Этаж
€ 28,732
Продажа 3-х квартиры с участком в живописном месте! Адрес: д. Станьково, ул. Парковая Деревн…
Квартира 3 комнатыв Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат 52 м² 1/5 Этаж
€ 26,931
Просторная 3-комнатная квартира в 25 минутах езды от Дзержинска! Адрес: д. Станьково, ул. Во…
Квартира 3 комнатыв Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат 54 м² 3/5 Этаж
€ 23,148
Квартирав Станьково, Беларусь
Квартира
Станьково, Беларусь
71 м² 1/4 Этаж
€ 14,321
Продажа двух комнат в 3-й квартире в д. Станьково. Площадь комнат: 19  и 9.6 м. За…
Квартира 3 комнатыв Станьково, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Станьково, Беларусь
3 Количество комнат 62 м² 4/5 Этаж
€ 31,524
Квартира расположена на четвертом этаже пятиэтажного дома. В квартире три комнаты площадью 1…

Параметры недвижимости в Станьковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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