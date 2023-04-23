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Дома в Столовичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Столовичский сельский Совет, Беларусь
67 м²
€ 7,390
Продается жилой дом в д. Меденевичи. * Площадь: общая – 66,5 кв.м., жилая – 39,8…
Дом в Столовичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Столовичский сельский Совет, Беларусь
€ 27,036
Продается жилой дом мансардного типа в живописном пригороде г. Барановичи. Дом блочно-кирпич…

Параметры недвижимости в Столовичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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