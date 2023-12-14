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Коттеджи в Стайский сельский Совет, Беларусь

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Стайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Стайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 170 м²
Продается коттедж с отдельно стоящей баней в красивейшем месте среди леса на берегу озера. М…
€83,381
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Параметры недвижимости в Стайский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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