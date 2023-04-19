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Купить дом в Сорогский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Омговичи, Беларусь
Дом
Омговичи, Беларусь
42 м²
€ 6,287
Продажа дома в деревне Омговичи! Адрес: д. Омговичи, ул. Центральная ❤️Отличное место для Ва…
Домв Сорогский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорогский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 6,287
Продажа дома в деревне Дворище. Адрес: д. Дворище ❤️Отличное место для Вашей дачи! Всего 20 …
Домв Сорогский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сорогский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 11,663
Продам мансардный дом в н. п. Красное, Сорогского сельского совета Слуцкого района, Минской …

Параметры недвижимости в Сорогский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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