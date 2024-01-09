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Квартиры в Сновский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с подвалом в Сновский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты со стеклопакетами, с подвалом
Сновский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
Продаётся двухкомнатная квартира в деревне Слобода Несвижского района 110 км от МКАД. Общая …
€15,518
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Параметры недвижимости в Сновский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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