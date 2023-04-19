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Купить недвижимость в Сновский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Снов, Беларусь
Дом
Снов, Беларусь
93 м²
€ 23,234
Продается  красивый,  капитальный, добротный,  деревянный (брус, обшит вагонк…
Домв Снов, Беларусь
Дом
Снов, Беларусь
80 м²
€ 14,123
В  одном из красивейших мест Беларуси, в агрогородке СНОВ, продается земечательны…

Параметры недвижимости в Сновский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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