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Жильё в Смольянский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь в Смольяны, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с металлическая дверь
Смольяны, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Этаж 1/3
€11,941
в месяц
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Параметры недвижимости в Смольянский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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