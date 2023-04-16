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Купить дом в Смиловичский сельский Совет, Беларусь

Смиловичи
7
24 объекта найдено
Дом 1 спальняв Заполье, Беларусь
Дом 1 спальня
Заполье, Беларусь
1 ванных комнат 50 м² Количество этажей 1
€ 27,021
Продается дом в а.г. Заполье, Червенский район,Минская обл. от МКАД 21 км или 15 мин на тран…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 17,113
Продается дача Минская обл., Червенский р-н, СТ "Вересок", 22 км от МКАД (Могилевс…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 12,159
Продается земельный участок с домом в СТ "ВЕРЕСОК" 10 СОТОК. Дом блочный…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
51 м²
€ 15,222
Двухуровневый дачный дом в 25-ти минутах от Минска! Адрес: СТ "Елочка" ❤️ Комфортн…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
105 м²
€ 23,418
Предлагаем Вашему вниманию дачу в ближайшем к городу минском пригороде! Дом состоит из 3 уро…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 17,023
Продаётся дача с новым домом вблизи Минска! СК «ВЕРЕСОК», Смиловичский с/с, Черв…
Домв Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
56 м²
€ 58,545
Если вы устали от городской суеты и хотите жить за городом, при этом не далеко от мегаполиса…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
48 м²
€ 10,628
Продается дача ,могилевское направление, с\т Ёлочка.От домика до МКАД 26 км. Участок 4.5 сот…
Коттеджв Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
235 м²
€ 148,615
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
Домв Журавковичи, Беларусь
Дом
Журавковичи, Беларусь
47 м²
€ 18,825
Продается дом в гп. Смиловичи, 25 км от МКАД. Могилёвское направление. Хорошая, развитая инф…
Коттеджв Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
135 м²
€ 67,552
Продается отличный коттедж в гп. Смиловичи 25 км. от Минска. Участок 15 соток, огорожен, уст…
Домв Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
62 м²
€ 31,434
Продается СРОЧНО дом в гп. Смиловичи, 23 км от МКАД. Могилёвское направление. Хорошая, разв…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
101 м²
€ 39,180
Продается дом (незавершенное законсервированное строение), в 32 км от МКАД, Могилевское напр…
Домв Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
80 м²
€ 24,319
Продается участок с деревянным домом в Смиловичах! Могилевское направление, 25 км от Минска…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 8,286
Отличный ровный участок 10,5 соток в 20 км от Минска
Домв Заполье, Беларусь
Дом
Заполье, Беларусь
195 м²
€ 94,573
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 36,027
Дачный дом в СТ Ковали находится в километре от деревни Кулики, 20км от Минска,, ровный ухож…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 16,122
Деревянный крепкий дом 2001 года постройки, в 15 минутах езды от города для отдыха. Дом прод…
Домв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 14,411
Продается дача в живописном месте в 22 км от г. Минска. С. т. Вересок. Ориентир д. Кулики. Х…
Домв Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
75 м²
€ 31,074
Продается отличный дом в центре города. Рядом магазин, школа, детский сад, остановка
Домв Корзуны, Беларусь
Дом
Корзуны, Беларусь
509 м²
Цена по запросу
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянн…
Домв Корзуны, Беларусь
Дом
Корзуны, Беларусь
509 м²
€ 153,119
Продается двухэтажное здание площадью 509 м2. Помещение можно использовать как для постоянн…
Коттеджв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
218 м²
€ 77,460
Продаётся новый стильный современный энергоэффективный коттедж вблизи "Минска" в д…
Домв Смиловичи, Беларусь
Дом
Смиловичи, Беларусь
21 м²
€ 7,656
Продается 1/3 доля в жилом доме с отдельным входом. Дом из сруба, состояние обычное, без вло…

Параметры недвижимости в Смиловичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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